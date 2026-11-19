Суд обязал склад в Невинномысске оценить воздействие на атмосферу
Прокуратура сообщила, что контролирует исполнение решения
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура добилась через суд, чтобы компания, эксплуатирующая крупный складской комплекс в Невинномысске, оценила воздействие своей деятельности на атмосферу и подготовила материалы исследования. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.
В надзорном ведомстве провели проверку, как предприятие соблюдает экологическое законодательство, и установили, что комплекс оказывает негативное воздействие на окружающую среду. При этом компания не провела оценку воздействия на атмосферу и не разработала соответствующие материалы. В прокуратуре сочли это нарушением требований закона и обратились в суд.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал общество устранить нарушения. Прокуратура сообщила, что контролирует исполнение решения. Название компании, дату судебного решения, срок исполнения и параметры складского комплекса надзорное ведомство в пресс-релизе не указало.
Экологическая тема в Невинномысске в 2026 году поднималась неоднократно. Так, в сентябре Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело должностного лица АО «Невинномысский Азот», связанное с нарушениями экологических требований, выявленными ранее. В опубликованном изложении судебного акта указаны превышения нормативов выбросов по отдельным источникам: в частности, ацетальдегида — в 6,58 раза, азотной кислоты и аммиака — в 1,7 раза. Судебный материал описывает проверки и постановления 2024 года, поэтому это не новый эпизод загрязнения в 2026 году, а рассмотрение прежнего дела кассационной инстанцией.
В конце октября жители нескольких городов края, в том числе Невинномысска, пожаловались на устойчивый посторонний запах, который описывали как запах жженых перьев или шерсти. Краевое Минприроды сообщило, что передвижная лаборатория отбирала пробы воздуха, а центр экологического мониторинга не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Причину запаха ведомство тогда не установило; среди версий называли перенос воздушных масс из соседних регионов.