Экологическая тема в Невинномысске в 2026 году поднималась неоднократно. Так, в сентябре Пятый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело должностного лица АО «Невинномысский Азот», связанное с нарушениями экологических требований, выявленными ранее. В опубликованном изложении судебного акта указаны превышения нормативов выбросов по отдельным источникам: в частности, ацетальдегида — в 6,58 раза, азотной кислоты и аммиака — в 1,7 раза. Судебный материал описывает проверки и постановления 2024 года, поэтому это не новый эпизод загрязнения в 2026 году, а рассмотрение прежнего дела кассационной инстанцией.