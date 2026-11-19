Фонтаны Ростова законсервировали на зиму
В Ростове-на-Дону завершили подготовку фонтанов в парках к зимнему сезону. На объектах отключили насосное оборудование, слили воду из труб и чаш, а также защитили конструкции от осадков и морозов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В Центральном парке имени Горького законсервировали фонтаны «Маяк», «Цапли» и «Нептун». Чаши и декоративные элементы вымыли и обработали антибактериальными средствами. В парках «Левобережный» и «Левобережье» светомузыкальные, светодинамические и каскадные фонтаны укрыли специальными щитами. В парке «Осенний» подготовили световой фонтан, проверив герметичность скрытых коммуникаций.
Помимо фонтанов, в парках провели сезонные работы по уходу за зелеными насаждениями: обрезали деревья, пролили почву под многолетниками и молодыми саженцами для защиты корней от морозов. Деревянные настилы, скамьи и перголы обработали от влаги и грибка, системы освещения и видеонаблюдения перевели на зимний режим.
Консервация необходима, чтобы замерзшая в трубах и насосах вода не повредила оборудование и коммуникации. Возобновить работу фонтанов планируют весной.