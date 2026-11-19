В Ростове-на-Дону завершили подготовку фонтанов в парках к зимнему сезону. На объектах отключили насосное оборудование, слили воду из труб и чаш, а также защитили конструкции от осадков и морозов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.