Гендиректор «МИР ТРЕВЕЛ» получила условный срок за мошенничество с путевками
Петроградский районный суд вынес приговор бывшему гендиректору ООО «МИР ТРЕВЕЛ» Елене Ярцевой. Ее признали виновной в мошенничестве: четыре эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ и один по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Как установил суд, Елена Ярцева брала у клиентов деньги за туристические путевки, заранее зная, что не собирается выполнять обязательства. Так, в сентябре 2024 года она подписала с мужчиной договор на путевку стоимостью 902 тысячи рублей. Деньги, которые ей перевел потерпевший, она потратила по своему усмотрению.
По той же схеме она обманула еще четырех человек, присвоив себе суммы в размере 1,7 млн рублей, 397,7 тысячи рублей, 362,8 тысячи рублей и 414,2 тысячи рублей.
Суд назначил Елене Ярцевой 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и лишил права заниматься туристической деятельностью на срок 4 года 10 месяцев. Гражданские иски удовлетворены на общую сумму 475,5 тысячи рублей.