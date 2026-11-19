Как установил суд, Елена Ярцева брала у клиентов деньги за туристические путевки, заранее зная, что не собирается выполнять обязательства. Так, в сентябре 2024 года она подписала с мужчиной договор на путевку стоимостью 902 тысячи рублей. Деньги, которые ей перевел потерпевший, она потратила по своему усмотрению.