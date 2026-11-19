Пилотный проект единой билетной системы на базе транспортной карты «Тройка» стартует в Махачкале в декабре 2026 года. В первой половине 2027 года в городе планируют определить оператора системы и подключить к ней перевозчиков. Полноценное внедрение системы в общественном транспорте республики предусмотрено в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.