В Махачкале пилотный проект системы «Тройка» запустят в декабре
Пилотный проект единой билетной системы на базе транспортной карты «Тройка» стартует в Махачкале в декабре 2026 года. В первой половине 2027 года в городе планируют определить оператора системы и подключить к ней перевозчиков. Полноценное внедрение системы в общественном транспорте республики предусмотрено в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дагестана.
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры подписали правительство республики и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Церемония состоялась на полях форума «Транспорт России». Вопросы внедрения билетной системы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обсудил с первым заместителем руководителя московского департамента транспорта Романом Латыповым.
Проект предусматривает внедрение в республике единой системы оплаты проезда на базе карты «Тройка». Она позволит пассажирам оплачивать поездки безналичным способом, а перевозчикам и властям — вести учет пассажиропотока и автоматизировать предоставление льгот.