Группа компаний «Стройюгрегион» построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов, включая проекты с ГК «Автодор», управлениями дорог «Черноморье» и «Москва—Волгоград», подразделениями «Росатома» и муниципальными заказчиками. География работ охватывала Москву, Тамбов, Волгоград, Ростов, Крым, Санкт-Петербург, Адыгею и Ставропольский край. Среди знаковых объектов — Джубгинская развязка, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост через Кубань, мост Чемитоквадже в Сочи, участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее.