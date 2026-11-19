«Стройюгрегион» оспаривает в суде спонсорский договор с ФК «Сочи»
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск компании «Стройюгрегион» к футбольному клубу «Сочи» о признании недействительным договора оказания спонсорской помощи от 31 мая 2024 года. Третьими лицами по делу привлечены Генеральная прокуратура и Росимущество, следует из определения суда.
Предварительное заседание назначено на 7 декабря 2026 года.
ООО «Стройюгрегион» зарегистрирован в Новороссийске. До недавнего времени компания принадлежала депутату Заксобрания края и бывшему руководителю Союза дорожников Кубани Александру Карпенко. Как писал «Ъ-Кубань», в конце февраля 2026 года она, как и ряд других дорожно-строительных организаций региона, была обращена в собственность РФ по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.
Группа компаний «Стройюгрегион» построила и ввела в эксплуатацию более 250 объектов, включая проекты с ГК «Автодор», управлениями дорог «Черноморье» и «Москва—Волгоград», подразделениями «Росатома» и муниципальными заказчиками. География работ охватывала Москву, Тамбов, Волгоград, Ростов, Крым, Санкт-Петербург, Адыгею и Ставропольский край. Среди знаковых объектов — Джубгинская развязка, путепровод на Сухумском шоссе в Новороссийске, обход Геленджика, Яблоновский мост через Кубань, мост Чемитоквадже в Сочи, участки М-4 «Дон» и площадки ВЭУ в Ставропольском крае и Адыгее.