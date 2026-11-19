Три человека пострадали при опрокидывании микроавтобуса на М-8
На трассе М-8 «Холмогоры» в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области опрокинулся микроавтобус Ford Transit, пострадали три пассажира. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
ДТП произошло 19 ноября в 3:25 на 227-м км трассы. По предварительным данным, микроавтобус под управлением мужчины 1979 года рождения съехал в кювет и опрокинулся.
Пассажирку 1980 года рождения госпитализировали. Двум другим пассажирам — мужчинам 1994 и 1999 годов рождения — оказали разовую медицинскую помощь.
По факту ДТП возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Госавтоинспекция проводит административное расследование.