В Крыму планируют заложить не менее 600 га виноградников в 2027 году
В 2027 году в Республике Крым намерены заложить не менее 600 га новых виноградников. Для сравнения, плановый показатель на 2026 год составлял 900 га, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства региона.
По данным ведомства, площадь виноградных насаждений в Крыму в 2025 году выросла до 23,5 тыс. га против 22,7 тыс. га годом ранее. Площадь закладки молодых виноградников при этом незначительно сократилась: с 1,744 тыс. га в 2024 году до 1,698 тыс. га в 2025-м. Целевой показатель на 2026 год — 0,9 тыс. га.
Валовый сбор винограда в 2025 году составил 118,79 тыс. тонн. Это на 3,4% меньше показателя 2024 года, когда аграрии собрали 123 тыс. тонн.
В производстве вина итоги 2025 года оказались неоднородными. Выпуск игристых вин увеличился с 1,068 млн до 1,388 млн дал, тогда как производство виноградного вина снизилось с 7,181 млн до 7,043 млн дал. За январь–август 2026 года крымские предприятия выпустили 379,3 тыс. дал игристых и 3,447 млн дал виноградных вин.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 2026 году объем государственной поддержки виноградарства и виноделия в Республике Крым увеличился на 10,9%, до 930,99 млн руб. Годом ранее на развитие отрасли направили 839,5 млн руб., в 2024 году — 736,8 млн руб. Всего за два года объем финансирования вырос на 26,3%.