По данным ведомства, площадь виноградных насаждений в Крыму в 2025 году выросла до 23,5 тыс. га против 22,7 тыс. га годом ранее. Площадь закладки молодых виноградников при этом незначительно сократилась: с 1,744 тыс. га в 2024 году до 1,698 тыс. га в 2025-м. Целевой показатель на 2026 год — 0,9 тыс. га.