По данным ведомства, 52-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства с марта по ноябрь 2026 года добывал полезные ископаемые с помощью специальной техники на арендованном участке, где собирался оборудовать пруд. Но это сырье принадлежало минприроды Оренбургской области. Ископаемые фигурант реализовал неустановленным лицам, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сумма материального ущерба превысила 1,2 млн руб.