В центральной части Оренбуржья пресекли хищение полезных ископаемых
Фигурант добывал сырье на арендованном участке, который собирался оборудовать под пруд
В Оренбургском районе полиция пресекла хищение полезных ископаемых в особо крупном размере. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщили в МУ МВД России «Оренбургское».
По данным ведомства, 52-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства с марта по ноябрь 2026 года добывал полезные ископаемые с помощью специальной техники на арендованном участке, где собирался оборудовать пруд. Но это сырье принадлежало минприроды Оренбургской области. Ископаемые фигурант реализовал неустановленным лицам, а вырученные деньги потратил на свои нужды. Сумма материального ущерба превысила 1,2 млн руб.
Оперативники изъяли гусеничный экскаватор, пять грузовых машин, легковой автомобиль, деньги и документацию в качестве доказательств преступления. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.