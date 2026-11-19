IT-ипотека: где искать квартиру и почему это нужно сделать сейчас
Льготная ипотека для IT-специалистов находится в состоянии неопределенности: хотя формально программа продлена до конца 2030 года, однако, по некоторым данным в правительстве обсуждают её досрочное завершение уже с начала 2027 года. Для сотрудников аккредитованных IT-компаний в регионах это означает, что текущие условия — 6% годовых на срок до 30 лет — совсем скоро станут недоступными. О том, что происходит с IT-ипотекой в Уфе и какие предложения на рынке есть сегодня говорим с коммерческим директором АО ГК "Первый трест" Елизаветой Самойловой.
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов в России действует до 31 декабря 2030 года. Однако уже в октябре этого года в ряде СМИ появилась информация о том, что правительство рассматривает вариант досрочного прекращения программы в ближайшие пару месяцев.
"Официально это пока не подтверждено, но мы видим, что финансирование программы снижается. Так, расход на расходы на IT-ипотеку сокращаются с 77,8 млрд руб. в 2026 году до 64,8 млрд руб. в 2027, 41,1 млрд руб. в 2028 и 35 млрд руб. в 2029 году", - говорит Елизавета Самойлова.
Тем, кто уже оформил IT-ипотеку власти обещают сохранить льготные ставки на весь срок договора. Но для тех, кто только задумывается о об этом, возможностей и выбора становится меньше. Так, с августа 2024 года Москва и Санкт-Петербург уже исключены из программы: сотрудник столичной аккредитованной компании получить льготную ставку не может, даже если покупает жильё в другом регионе. Исключение сделано для филиалов — если московская компания открыла подразделение в регионе и сотрудник числится в нём, право на льготу сохраняется.
"Для региональных специалистов условия выглядят заметно выгоднее. В Уфе, например, еще сохраняется ставка в 6%, недоступная жителям Москвы и Петербурга, и предложение готового жилья, в частности от ГК «Первый Трест», достаточно широкое", - отмечает эксперт.
Так, в Уфе сегодня максимальная сумма кредита по программе составляет 9 млн руб., ставка — до 6% годовых, а срок — до 30 лет. Ключевое требование: работать в аккредитованной IT-компании, получающей налоговые льготы, необходимо весь срок кредита. Потеря работодателем аккредитации или увольнение влекут пересчёт ставки по рыночной формуле.
Тем, у кого право на IT-ипотеку есть, участники рынка советуют выбирать объект, не требующий многолетнего ожидания ключей, и позволяющий сразу оценить качество дома. У ГК «Первый Трест» в Уфе к таким относятся готовые и близкие к сдаче литеры ЖК «Новатор» и достроенные литеры ЖК «Урбаника» — их можно приобрести у застройщика по договору купли-продажи с использованием IT-ипотеки.
"Мы видим, что покупатели с одобрением по IT-ипотеке приходят с чётким запросом: нужен объект, который можно взять сейчас и не переплачивать за ожидание. Готовые литеры, к примеру, в "Новаторе" — это как раз про возможность зайти в квартиру и понять, что ты покупаешь, а не рассматривать рендеры ещё два года. И это особенно важно сейчас, когда условия программы на 2027 год ещё не определены: люди хотят успеть зафиксировать ставку 6% и сразу получить жильё, а не ждать", — говорит Елизавета Самойлова.
Литеры 2, 3, 4 и 5.1 в «Новаторе» введены в эксплуатацию; литер 5.2 будет сдан в третьем квартале 2027 года. Жилой комплекс расположен в динамичном районе города, рядом - школы, детские сады, торговые центры и удобные выезды. Строительство ведётся с применением счетов эскроу, что выступает дополнительной гарантией для участников долевого строительства. А в 2026 году проект удостоен федеральной премии «ТОП ЖК2026» в номинации «Лучший жилой комплексновостройка в Республике Башкортостан». На квартиры в сданных домах действуют специальные условия покупки и скидка до 10%.
"IT-ипотека не про «подождать и посмотреть». Это про «успеть зафиксировать». Ставка 6% на 30 лет в Уфе — не то предложение, которое стоит откладывать на следующий год, особенно пока условия программы не определены. Если банк одобряет, если компания аккредитована, если есть готовый объект — лучше не тянуть.Мы со своей стороны готовы предложить квартиры, которые можно принять и начать жить, а не ждать", — подчеркивает Елизавета Самойлова.
Проектные декларации на сайте наш.дом.рф:
ЖК "Новатор": Литер 2 (застройщик ООО СЗ "Новатор"), Литер 3 (ООО СЗ "Инновация"), Литер 4 (ООО СЗ "Новатор"), Литер 5.1 (ООО СЗ "Инновация"),
ЖК "Новатор": литер 5.2 (ООО СЗ "Гранд Авеню")
ЖК "Урбаника" литер 4, литер 5 (застройщик АО СЗ Урбаника 4)
АО ГК «Первый трест», ИНН 0274395907Реклама