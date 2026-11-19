"Мы видим, что покупатели с одобрением по IT-ипотеке приходят с чётким запросом: нужен объект, который можно взять сейчас и не переплачивать за ожидание. Готовые литеры, к примеру, в "Новаторе" — это как раз про возможность зайти в квартиру и понять, что ты покупаешь, а не рассматривать рендеры ещё два года. И это особенно важно сейчас, когда условия программы на 2027 год ещё не определены: люди хотят успеть зафиксировать ставку 6% и сразу получить жильё, а не ждать", — говорит Елизавета Самойлова.