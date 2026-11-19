На продажу выставлено 18 лотов. Самым крупным активом стал имущественный комплекс в городе Константиновске (ул. Заводская, д. 7). В него входят 11 нежилых зданий общей площадью более 11,5 тыс. кв. м (от шинковочного и мясного цехов до складов и гаражей) и право аренды земельного участка площадью 34,5 тыс. кв. м до 2060 года. Начальная цена лота составляет 92,97 млн рублей.