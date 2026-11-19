На Дону на торги выставили агрокомплекс «Новая Земля» за 92,97 млн рублей
Конкурсный управляющий Александр Леонтьев объявил о проведении электронных торгов по продаже имущества обанкротившегося ООО «Новая Земля». Торги в форме публичного предложения пройдут на электронной площадке ООО «МЭТС» с 23 ноября 2026 года по 6 февраля 2027 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
На продажу выставлено 18 лотов. Самым крупным активом стал имущественный комплекс в городе Константиновске (ул. Заводская, д. 7). В него входят 11 нежилых зданий общей площадью более 11,5 тыс. кв. м (от шинковочного и мясного цехов до складов и гаражей) и право аренды земельного участка площадью 34,5 тыс. кв. м до 2060 года. Начальная цена лота составляет 92,97 млн рублей.
Второй по стоимости лот — инженерная инфраструктура в Семикаракорском районе (полиэтиленовые водоводы, насосная и фильтрующая станции) — оценен в 8,08 млн рублей. Остальные 16 лотов представляют собой производственное оборудование для переработки овощей: от шинковок и мясорубок до промышленных линий сортировки, сушки, сульфитации и вакуумной упаковки. Стоимость этого оборудования варьируется от 169,2 тыс. до 752,4 тыс. рублей.
Торги проводятся по модели публичного предложения с поэтапным снижением цены. Величина дисконта составляет 5% от начальной цены каждые пять календарных дней. Цена отсечения (минимальная стоимость продажи) установлена на уровне 30% от начальной цены. Размер задатка для участия в торгах — 10% от цены лота в текущем периоде.
Подведение итогов по каждому периоду торгов будет происходить в 15:00 рабочего дня, следующего за днем его окончания. Победитель обязан подписать договор купли-продажи в течение пяти дней с даты получения предложения и оплатить имущество в течение 30 дней.
Конкурсное производство в отношении ООО «Новая Земля» введено решением Арбитражного суда Ростовской области от 22 января 2026 года по делу. Конкурсным управляющим утвержден Леонтьев Александр Юрьевич (член Ассоциации МСРО «Содействие», г. Орел).