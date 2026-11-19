Максимальную динамику показывают сельчане: они теперь общаются по телефону на 34% дольше. В этой категории впереди жители сел и деревень с населением в несколько сотен человек, среди которых Кананикольское в Зилаирском районе, Лесной в Уфимском и Побоище в Кугарчинском. В небольших поселениях телефонные разговоры длятся почти в три раза дольше, чем в среднем по республике.