«Первая очередь ЖК „Кипарис“ — это флагманский проект для нас, именно с него начиналась история BRAVO. Команда уделяла внимание каждому элементу: дворам, планировкам, бассейнам в каждом дворе, озеленению „4 сезона“, удобной инфраструктуре. В настоящее время продано более 60% лотов — одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с мастер-спальнями, террасами», — отметил основатель девелопера BRAVO Аркадий Погосян.