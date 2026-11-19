Первые дома ЖК «Кипарис» готовятся принять более 500 семей
Девелопер BRAVO завершил строительство литеров 6 и 7 в жилом комплексе «Кипарис» в посёлке Сукко.
На объектах завершена внутренняя отделка, пройдены пусконаладочные работы инженерных элементов и получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию.
В настоящее время застройщик готовит дома к передаче участникам долевого строительства. График и возможность записи для осмотра квартир и подписания актов приёма-передачи будут доступны за 30 дней до начала события через SMS-уведомление, социальные сети и электронную почту.
За неделю до даты выдачи ключей для новосёлов будет организован информационный вебинар, на котором представители девелопера расскажут о процедуре осмотра квартир и оформления документов, ответят на все вопросы.
«Первая очередь ЖК „Кипарис“ — это флагманский проект для нас, именно с него начиналась история BRAVO. Команда уделяла внимание каждому элементу: дворам, планировкам, бассейнам в каждом дворе, озеленению „4 сезона“, удобной инфраструктуре. В настоящее время продано более 60% лотов — одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры с мастер-спальнями, террасами», — отметил основатель девелопера BRAVO Аркадий Погосян.
Строительство жилого комплекса «Кипарис» стартовало в 2024 году, объект стал первым проектом девелопера. Он реализуется на участке площадью 49,7 гектара и располагает развитой курортной инфраструктурой: вблизи находятся Кипарисовое озеро, Чёрное море и Кавказские горы.
Особое внимание уделено безопасности жителей: дворы будут закрыты не только посадкой самого дома, но и калитками с входом по электронному ключу.
Бренд BRAVO
Застройщик : ООО «СЗ «ЛЕГИС»
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Застройщик : ООО «СЗ «ЛЕГИС»
Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/
https://sk-bravo.ru/Реклама. 12+