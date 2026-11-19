Более заметный разрыв между сценариями предусмотрен для вложений за исключением бюджетных средств. В 2027 году они могут сократиться на 7,5% в сопоставимых ценах, тогда как базовый прогноз предполагает рост на 0,1%. В денежном выражении объем таких инвестиций оценивается соответственно в 630 млрд и 678,6 млрд руб.