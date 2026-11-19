Власти Дона допустили сокращение инвестиций на 0,8% в 2027 году
Власти Ростовской области допускают сокращение инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2027 году. По консервативному сценарию показатель снизится на 0,8% относительно 2026 года, тогда как базовый вариант предполагает небольшой рост — на 0,2%. Это следует из прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В денежном выражении объем инвестиций в основной капитал в 2027 году оценивается в 992,9 млрд руб. по консервативному сценарию и почти 998,3 млрд руб. по базовому. Однако с учетом изменения цен динамика в первом случае окажется отрицательной.
Более заметный разрыв между сценариями предусмотрен для вложений за исключением бюджетных средств. В 2027 году они могут сократиться на 7,5% в сопоставимых ценах, тогда как базовый прогноз предполагает рост на 0,1%. В денежном выражении объем таких инвестиций оценивается соответственно в 630 млрд и 678,6 млрд руб.
В последующие два года прогноз предполагает восстановление инвестиционной активности. К 2029 году общий объем вложений может достичь 1,13 трлн руб. по консервативному варианту и 1,15 трлн руб. по базовому.