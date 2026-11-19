— Мы с самого начала проектировали «Придонье» как единую городскую среду, где все необходимое находится в нескольких минутах от дома. В микрорайоне появятся школа на 1810 мест, два детских сада по 385 мест, взрослая и детская поликлиники. Их свяжет зеленый бульвар площадью около 1,4 га с прогулочными маршрутами, игровыми и спортивными площадками и тропой здоровья. Инфраструктуру дополнят торговый центр и магазины у дома, летний кинотеатр, спортплощадка с трибунами, памп-трек, дорожки для бега и велопрогулок, а также площадки для выгула собак. Когда территория проектируется как экосистема, люди получают все для комфортной жизни рядом с домом, а город — основу для развития на десятилетия вперед,— сообщили в компании ССК.