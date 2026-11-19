Доля Аксая в продажах новостроек Ростовской области выросла более чем вдвое
По итогам января-октября 2026 года доля Аксая в общем объеме продаж новостроек Ростовской области увеличилась с 7,4% до 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев в городе было продано 128,35 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщили аналитики компании ССК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Аксай лидирует по объему продаж среди четырех городов-спутников Ростова-на-Дону - на него пришлось 80,3% всей реализованной площади. Второе место по объему продаж занял Батайск (19,77 тыс. кв. м). На третьей и четвертой позициях расположились Новочеркасск (6,45 тыс. кв. м) и Азов (5,18 тыс. кв. м).
Рост интереса к Аксаю эксперты объясняют изменением предпочтений покупателей. Все большее значение при выборе квартиры приобретает сочетание развитой социальной инфраструктуры и более низких, чем в областном центре, цен.
— Покупатели перестали воспринимать пригород только как вынужденную альтернативу более дорогому жилью в Ростове-на-Дону. Сегодня это возможность повысить качество жизни. Люди переезжают за город на постоянное жительство, если там есть полноценная среда: школы, детские сады, медицина, магазины, скверы и парки,— рассказали в компании ССК.
Развитие удаленной и гибридной занятости позволяет меньше зависеть от расположения рабочего места, а стремление оптимизировать бюджет покупки делает пригороды более привлекательными. Аксай — один из ближайших к Ростову-на-Дону городов-спутников и фактически граничит с областным центром, поэтому местные жители сохраняют доступ к инфраструктуре мегаполиса. Благодаря соседству с Ростовом Аксай удобен и для семейных сценариев: все чаще жилье здесь покупают для старшего поколения.
— Покупатели стремятся обеспечить родителям комфортную жизнь и оставаться рядом, чтобы быстро приехать и помочь. Для пожилых людей важны близость к поликлинике и магазинам и наличие благоустроенных прогулочных зон. Всем этим требованиям лучше всего отвечает квартира: она дешевле в обслуживании, безопаснее и ближе к социальной инфраструктуре, чем частный дом,— отметили в компании ССК.
Потребность в развитой инфраструктуре рядом с домом во многом определяет выбор в пользу проектов комплексного развития территории (КРТ). Этот механизм предусматривает синхронное строительство жилья и всего необходимого для жизни: школ, детских садов, поликлиник, парков и общественных пространств. Смещение спроса в сторону таких проектов — один из главных трендов рынка новостроек региона. В Аксае по этой модели компания ССК строит свой флагманский проект в области — микрорайон «Придонье».
— Мы с самого начала проектировали «Придонье» как единую городскую среду, где все необходимое находится в нескольких минутах от дома. В микрорайоне появятся школа на 1810 мест, два детских сада по 385 мест, взрослая и детская поликлиники. Их свяжет зеленый бульвар площадью около 1,4 га с прогулочными маршрутами, игровыми и спортивными площадками и тропой здоровья. Инфраструктуру дополнят торговый центр и магазины у дома, летний кинотеатр, спортплощадка с трибунами, памп-трек, дорожки для бега и велопрогулок, а также площадки для выгула собак. Когда территория проектируется как экосистема, люди получают все для комфортной жизни рядом с домом, а город — основу для развития на десятилетия вперед,— сообщили в компании ССК.
Застройщик ООО СЗ «Группа компаний Правовой Стандарт»
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