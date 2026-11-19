По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ООО «СП им. М. Горького» зарегистрировано в 2003 году в с. Безопасное. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Хаджи-Мурат Голаев. Задолженность компании по налогам составляет 20,63 млн рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.