На Ставрополье выставили на торги имущество СП им. М. Горького за 159 млн рублей
Конкурсный управляющий Олег Кирьянов объявил о проведении открытых торгов по продаже имущественного комплекса обанкротившегося ООО «Сельскохозяйственное предприятие им. М. Горького» («СП им. М. Горького»). Аукцион с открытой формой подачи предложений о цене состоится 29 декабря 2026 года на электронной площадке uTender.
Начальная цена лота №1, в который включено 83 объекта недвижимости и земельных участка, установлена на уровне 159,162 млн рублей. Шаг аукциона составляет 10%, размер задатка — 20% от начальной цены. Прием заявок на участие в торгах открыт с 23 ноября по 25 декабря 2026 года.
В состав лота входят молочно-товарная ферма №1, 16 коровников, 12 овцекомплексов, 11 домов животновода, колбасный цех, бойня, баня, картофелехранилище, столовая, пекарня, зернохранилище, мехток, автогаражи, мастерские, заправочная, гидротехнические сооружения (дамбы и трубы), а также три земельных участка общей площадью 398 552 кв. м. Все имущество располагается по адресу: Ставропольский край, Труновский район, с. Безопасное.
Оценка имущественного комплекса была проведена на основании договора №328/26 от 10.08.2026 года. Согласно отчету, итоговая стоимость единого объекта недвижимости (НДС не облагается) составила 159,162 млн рублей. Исполнителем работ выступил оценщик Александр Оводенко (член СРО «Русское общество оценщиков»). Экспертиза результатов оценки не проводилась.
Определением Арбитражного суда Ставропольского края по делу в феврале 2018 года в отношении ООО «СП им. М. Горького» введена процедура конкурсного производства.
Конкурсным управляющим утвержден Олег Николаевич Кирьянов, член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Навигатор».
Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты подписания протокола, оплата имущества — в течение 30 дней со дня заключения договора.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СП им. М. Горького» зарегистрировано в 2003 году в с. Безопасное. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Хаджи-Мурат Голаев. Задолженность компании по налогам составляет 20,63 млн рублей. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.