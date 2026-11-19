Затем попросили знакомого Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Девочку также изнасиловали и убили. Тела несовершеннолетних вывезли на берег Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Их задержали только в 2024 году. Василий Кузнецов, по данным «Ъ-Урал», погиб в зоне специальной военной операции (СВО).