Уральцу назначили 14 лет колонии за убийство и изнасилование девочек в 1994 году
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Андрея Шевнина к 14 годам колонии строгого режима по делу об изнасиловании и убийстве двух девочек в 1994 году, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. С осужденного в пользу двух потерпевших также взыскано по 2 млн руб.
По версии следствия, в октябре 1994 года Андрей Шевнин и его дядя (дело выделено в отдельное судопроизводство) в квартире в Екатеринбурге изнасиловали 13-летнюю школьницу. Опасаясь, что она расскажет о содеянном, обвиняемые задушили ее.
Затем попросили знакомого Василия Кузнецова привезти ее подругу, которая знала о том, что жертва уехала к Андрею Шевнину. Девочку также изнасиловали и убили. Тела несовершеннолетних вывезли на берег Чусовского озера и подожгли. Андрею Шевнину и Василию Кузнецову в 1994 году было по 18 лет. Их задержали только в 2024 году. Василий Кузнецов, по данным «Ъ-Урал», погиб в зоне специальной военной операции (СВО).
По данным пресс-службы судов Свердловской области, подсудимый обвинялся в двух преступлениях, предусмотренных п. 4 ст. 117 УК РСФСР («Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц, в отношении малолетней»). Суд в этой части деяние переквалифицировал на п. «в» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Андрей Шевнин признан виновным, за каждый из этих эпизодов ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Но уралец был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
«В ходе расследования проведены допросы, проверка показаний на месте, судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические судебные экспертизы»,— прокомментировал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Отдельно под следствием находятся два адвоката и трое близких Андрея Шевнина по делу о подкупе свидетелей.