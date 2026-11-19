В Ростовской области выявили шесть видов циркулирующих респираторных вирусов
Аденовирусы, вирусы парагриппа и риновирусы наряду с сезонными коронавирусами, бокавирусами и РС-вирусами преобладают среди возбудителей ОРВИ в Ростовской области. Такие данные за 46-ю неделю 2026 года приводит региональное управление Роспотребнадзора.
При этом общий уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе остается ниже эпидемических порогов.
В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли около 1,2 млн человек. По информации ведомства, среди привитых не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после вакцинации.
В Роспотребнадзоре отдельно обратили внимание на риски гриппа для беременных женщин, особенно во втором и третьем триместрах. Заболевание у них может протекать тяжело и приводить к осложнениям, поэтому значительная часть беременных с гриппом нуждается в госпитализации.