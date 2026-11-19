В Роспотребнадзоре отдельно обратили внимание на риски гриппа для беременных женщин, особенно во втором и третьем триместрах. Заболевание у них может протекать тяжело и приводить к осложнениям, поэтому значительная часть беременных с гриппом нуждается в госпитализации.