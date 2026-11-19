Суд на Урале назначил заключенному срок за повторный показ запрещенной символики
Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил наказание уже отбывающему наказание Михаилу Старкову, признав его виновным по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ за повторную демонстрацию тату с запрещенной символикой, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
У Старкова на коленях были татуировки с символикой движения АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ). В декабре 2025 года он привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за ее демонстрацию. С февраля по сентябрь он показывал тату другим осужденным, позже попытался замаскировать — набил сверху квадраты. Однако полностью перекрыть изображения не удалось.
Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на год и четыре месяца. По совокупности приговоров окончательный срок составил год и пять месяцев с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.