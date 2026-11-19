Житель Севастополя погиб, переходя пешеходный переход
Прокуратура Севастополя взяла на контроль установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно предварительной информации, авария произошла утром 19 ноября на автомобильной дороге Севастополь — Инкерман в районе ТЦ «Домино». 63-летнего севастопольца сбили, когда он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Надзорное ведомство контролирует ход проверки, которую проводят органы внутренних дел, и принятие процессуального решения.