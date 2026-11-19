Акция "Эквайринг за 27 рублей". Предложение для юрлиц, ИП и лиц (частная практика) сегмента малого бизнеса без эквайринга в ПСБ 3 и более мес. Сроки акции: 02.11.26 -27.02.27. В месяц установки 1-го терминала и в течение 2-х следующих календарных месяцев комиссия за торговый эквайринг не взимается до достижения суммы оплаты картами, равной 300 000 р/мес (тариф РКО "Мини"), 400 000 р/мес (тариф РКО "Опти"), 600 000 р/мес (тариф РКО "Макси"). Далее — от 1,07% до 2,24%. Для участия: подключить РКО (тариф "Мини", "Опти", "Макси"), ведение счета с опцией "Умная скидка" на 12 мес., пополнить счет на сумму не менее 27 руб. Подробнее на psbank.ru. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251. ОГРН 1027739019142, 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 16. Реклама.