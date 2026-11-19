Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста остается временно приостановлено после ночной атаки беспилотников. На станции «Тамань-Пассажирская» находятся два состава, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один поезд, направлявшийся к мосту, задержан на другой станции, передает оперштаб Кубани.