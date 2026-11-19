Два поезда ждут на станции «Тамань-Пассажирская» из-за остановки движения по Крымскому мосту
Они следовали из Москвы и Санкт-Петербурга
Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста остается временно приостановлено после ночной атаки беспилотников. На станции «Тамань-Пассажирская» находятся два состава, следовавших из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще один поезд, направлявшийся к мосту, задержан на другой станции, передает оперштаб Кубани.
Пассажиры задержанных составов обеспечены всем необходимым. Ожидающим электричку на станции «Тамань-Пассажирская» также предоставляют воду и горячее питание. В пунктах обогрева дежурят волонтеры и бригада скорой помощи.
О приостановке движения утром 19 ноября сообщил Минтранс России. По предварительным данным ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.