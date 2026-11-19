Кисловодск уже сталкивался с крупными перебоями водоснабжения. 6 июля 2025 года авария на водоводе диаметром 600 мм привела к прекращению подачи воды на 83 улицах и переулках. Осенью того же года утечки затрагивали отдельные районы: например, 7 октября воду отключили на восьми улицах из-за повреждения водовода на улице Фоменко, а в ноябре аварии на участке у улицы Прудной несколько раз оставляли без воды жителей девяти улиц и переулков.