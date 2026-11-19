В Кисловодске из-за аварии остались без воды жители 32 улиц
Городские власти рассчитывают завершить работы до конца дня
19 ноября в Кисловодске ограничат подачу холодной воды из-за утечки на водопроводе диаметром 300 мм, сообщил мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Повреждение обнаружили на улице Пятигорской, у дома № 13. Аварийный ремонт проводит Водоканал; городские власти рассчитывают завершить работы до конца дня. О сроках восстановления подачи воды после окончания ремонта отдельно не сообщалось.
В зону отключения попадут 32 улицы и переулка: Кисловодская, Революции, Вашкевича, Весёлая, Виноградная, Щербакова, Минеральная, Гайдара, Красногвардейская, Котовского, Добролюбова, Пятигорская, Железноводская, Декабристов, Войкова, переулок Краснофлотский, Шевченко, Широкая, Лазо, Жуковского, Коллективная, проспект Дзержинского, Клары Цеткин, 8 Марта, Свердлова, Осипенко, Белореченская, Орджоникидзе, Нелюбина, Велинградская, Дамбовая и переулок Сенной. В сообщении мэра не уточняется, сколько домов и жителей затронет ограничение и когда именно оно началось.
Кисловодск уже сталкивался с крупными перебоями водоснабжения. 6 июля 2025 года авария на водоводе диаметром 600 мм привела к прекращению подачи воды на 83 улицах и переулках. Осенью того же года утечки затрагивали отдельные районы: например, 7 октября воду отключили на восьми улицах из-за повреждения водовода на улице Фоменко, а в ноябре аварии на участке у улицы Прудной несколько раз оставляли без воды жителей девяти улиц и переулков.
В марте 2026 года утечка на водоводе диаметром 150 мм оставила без воды девять улиц; в октябре авария у улиц Чайковского и Западной затронула десять улиц и часть проспекта Победы. На этом фоне нынешнее отключение отличается более широким перечнем адресов: 19 ноября ограничения коснутся 32 улиц, а утечку обнаружили на трубе диаметром 300 мм по улице Пятигорской, 13.