На одном из железнодорожных переездов в Краснодаре ограничат движение
На железнодорожном переезде в районе улицы 3-й Трудовой в Краснодаре ограничат движение в ночь на 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идет о переезде 1611 км перегона разъезд Витаминный — Краснодар 2. На месте будут проводить асфальтирование дорожного полотна.
Движение транспорта частично закроют с 22:00 20 ноября до 08:00 21 ноября. На это время будет организована реверсивная полоса по улице 3-й Трудовой. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.