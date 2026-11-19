Прокуратура Кубани подключилась к защите пострадавших от атаки дронов
Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав жителей Северского района, чьи дома получили повреждения в результате атаки беспилотников. Власти и профильные ведомства координируют работу по оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в результате атаки БПЛА 18 ноября повреждения получили 78 частных и пять многоквартирных домов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в поселке Ильском пострадал 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12, в поселке Афипском — 45 частных и пять многоквартирных домов.
В зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, в отдельных случаях зафиксированы трещины в стенах. Ущерб оценивала специальная муниципальная комиссия. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры Краснодарского края.