Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в результате атаки БПЛА 18 ноября повреждения получили 78 частных и пять многоквартирных домов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в поселке Ильском пострадал 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12, в поселке Афипском — 45 частных и пять многоквартирных домов.