В Геленджике пройдут межведомственные учения
В Геленджике 19 ноября проведут тактико-специальные учения с участием МЧС, полиции, Росгвардии, спасателей и скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В районе Центрального пляжа специалисты отработают действия при атаке БПЛА. Будут задействованы пожарные расчеты и специальная техника. В городской больнице медики проведут тренировку по приему большого числа пострадавших.
На время учений введут ограничения: до 14:00 закроют парковку у администрации со стороны улицы Первомайской. С 10:00 до 14:00 ограничат доступ на часть площади у центрального пирса и оградят участок пляжа сигнальной лентой. Мероприятия носят учебный характер.