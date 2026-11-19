На время учений введут ограничения: до 14:00 закроют парковку у администрации со стороны улицы Первомайской. С 10:00 до 14:00 ограничат доступ на часть площади у центрального пирса и оградят участок пляжа сигнальной лентой. Мероприятия носят учебный характер.