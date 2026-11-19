Крупный пожар в дагестанском селе Хебатли локализовали
Пожар в селе Хебатли Цунтинского района Дагестана, охвативший семь домовладений и здание школы, локализован. Об этом ранее сообщил глава республики Федор Щукин, взявший ситуацию на личный контроль.
Возгорание произошло в ночь с 18 на 19 ноября. Из-за террасного расположения села существовала угроза распространения огня на соседние строения. В тушении участвовали пожарно-спасательные подразделения и местные жители.
По словам господина Щукина, пострадавших нет. Владельцам поврежденных домов поручено оказать первоочередную поддержку, а школьников на время восстановления здания школы переведут на обучение в соседний населенный пункт.