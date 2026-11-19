Прокуратура Дагестана проверит обстоятельства пожара в селе Хебатли
Прокуратура Дагестана проверит соблюдение требований пожарной безопасности после возгорания жилых домов и школы в селе Хебатли Цунтинского района. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, пожар произошел в ночь с 18 на 19 ноября. Огонь охватил 7 жилых домов и здание средней общеобразовательной школы. К настоящему времени возгорание локализовано.
Тляратинская межрайонная прокуратура установит причины и обстоятельства происшествия, а также даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности. На контроле ведомства находятся соблюдение прав жителей села и обеспечение права школьников на образование.