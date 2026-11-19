3 декабря в 12:00 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет традиционную прямую линию. В эфире телеканала «Кубань 24» он ответит на вопросы жителей региона и поговорит на волнующие граждан темы. Об этом глава Кубани сообщил в своем Telegram-канале.