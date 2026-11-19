Губернатор Кубани проведет прямую линию 3 декабря
3 декабря в 12:00 мск губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проведет традиционную прямую линию. В эфире телеканала «Кубань 24» он ответит на вопросы жителей региона и поговорит на волнующие граждан темы. Об этом глава Кубани сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Вениамина Кондратьева, прямая линия является дополнительным форматом, который помогает узнать из первых уст, что волнует граждан и где властям необходимо усилить работу. Специалисты начнут принимать обращения сегодня.
Жители Краснодарского края могут задать вопрос по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8(861)268-60-44 (ежедневно с 09:00 до 18:00), в чат-боте мессенджера Макс «Вопрос Губернатору Краснодарского края» и на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».
«Ни одно обращение не останется без внимания. Все вопросы изучим и возьмем в работу. По каждому будет дан ответ», — подчеркнул губернатор.