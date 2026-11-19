За девять месяцев этого года управление проверило 11 предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу обувных товаров. Проинспектировано более 900 единиц маркируемой в системе «Честный ЗНАК» продукции. На всех проверенных объектах выявлены нарушения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Оренбуржья.