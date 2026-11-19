В Оренбургской области выявили нарушения на всех 11 проверенных предприятиях розничной торговли обувью
За девять месяцев этого года управление проверило 11 предприятий розничной торговли, осуществляющих продажу обувных товаров. Проинспектировано более 900 единиц маркируемой в системе «Честный ЗНАК» продукции. На всех проверенных объектах выявлены нарушения. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Оренбуржья.
Нарушения выявили в сфере защиты прав потребителей, в обороте обнаружена продукция с нарушениями требований технического регламента к маркировке, установлены нарушения требований к передаче информации в ГИС МТ.
Так, 78 пар обуви были с нарушением обязательных требований, что составило 8,34% от числа проинспектированной продукции. По результатам составлено 26 протоколов об административных правонарушениях.
В отношении предпринимателей проведено 150 профилактических мероприятий, в том числе: 85 информирований и консультирований, объявлено 65 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Из-за неоднократного выявления признаков нарушений требований законодательства в районные суды Оренбургской области направлено 8 исковых заявлений о прекращении противоправных действий, все иски удовлетворены.