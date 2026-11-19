В Дагестане учеников пострадавшей от пожара школы переведут в соседнее село
Власти Дагестана организуют временное обучение школьников из села Хебатли Цунтинского района в соседнем населенном пункте. Владельцам домов, пострадавших от пожара, также обещана первоочередная помощь. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин, взявший ситуацию на личный контроль.
По его словам, профильным службам поручено определить необходимые меры поддержки для владельцев семи домовладений, охваченных огнем. Отдельно власти решают вопрос с продолжением учебного процесса после пожара в здании местной школы. Обучение перенесут в соседний населенный пункт, чтобы дети не прерывали занятия надолго.
Причины и обстоятельства возгорания будут изучены. Пожар в Хебатли произошел ночью, огонь также охватил здание школы. Возгорание локализовано, пострадавших нет.