По его словам, профильным службам поручено определить необходимые меры поддержки для владельцев семи домовладений, охваченных огнем. Отдельно власти решают вопрос с продолжением учебного процесса после пожара в здании местной школы. Обучение перенесут в соседний населенный пункт, чтобы дети не прерывали занятия надолго.