13-летний Савелий Мухамадеев худощавого телосложения и ростом 150 см, у него черные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черные куртку, кофту, штаны и кроссовки. Рост 14-летнего Александра Лаврова также составляет 150 см, он худощавого телосложения, имеет светлые волосы и светлые глаза. Был одет в черную кофту с белым капюшоном, черные куртку, штаны и кроссовки.