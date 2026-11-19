Двух мальчиков 13 и 14 лет из Полевского ищут в Свердловской области третий день
В Свердловской области организовали поиски двух мальчиков из Полевского, которых ищут с 17 ноября, сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт». Со вторника их местонахождение неизвестно — подростки могут находиться в другом городе.
13-летний Савелий Мухамадеев худощавого телосложения и ростом 150 см, у него черные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черные куртку, кофту, штаны и кроссовки. Рост 14-летнего Александра Лаврова также составляет 150 см, он худощавого телосложения, имеет светлые волосы и светлые глаза. Был одет в черную кофту с белым капюшоном, черные куртку, штаны и кроссовки.
По данным «Комсомольской правды», мальчики не вернулись домой из школы в Полевском. Похожих подростков 17 и 18 ноября видели в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга.