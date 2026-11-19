В частности, такие отметки достигнуты на реке Убин в станице Азовской и на реке Афипс в станице Крепостной Северского района, а также на реке Пшада в одноименном селе Геленджика. Сведений о подтоплении территорий не поступало. За гидрологической обстановкой ведется круглосуточное наблюдение.