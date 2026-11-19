Из-за дождей в нескольких районах Кубани поднялся уровень воды в реках
В Туапсинском районе уровень воды в реке Дефань превысил опасную отметку
В нескольких муниципалитетах Краснодарского края после ночных осадков поднялся уровень воды в реках. В Туапсинском муниципальном округе на реке Дефань он превысил опасную отметку. В Северском районе и Геленджике зафиксированы подъемы до неблагоприятных значений, передает оперштаб Кубани.
В частности, такие отметки достигнуты на реке Убин в станице Азовской и на реке Афипс в станице Крепостной Северского района, а также на реке Пшада в одноименном селе Геленджика. Сведений о подтоплении территорий не поступало. За гидрологической обстановкой ведется круглосуточное наблюдение.
В Краснодарском крае до конца суток 20 ноября действует экстренное предупреждение о непогоде. По прогнозу, ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра. На участке побережья от Магри до Веселого возможно формирование смерчей.
Кроме того, на юго-западных притоках Кубани и реках Черноморского побережья прогнозируется повышение уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.