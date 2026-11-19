Дело о банкротстве началось после заявления подрядчика ООО «Маркер». Компания требовала погасить долг за работы по нанесению дорожной разметки в Сочи, выполненные в 2020 году. По сообщениям СМИ, задолженность составляла около 24 млн руб.; судебное взыскание в 2021 году не привело к оплате. Позднее арбитражный суд взыскал с АО «Фирма “Сочинеруд”» 24,7 млн руб. в пользу конкурсной массы ДРСУ в связи с недействительностью сделки.