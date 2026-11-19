В Сочи выставили на торги снегоочиститель Дагомысского ДРСУ за 15,4 млн рублей
Общая стоимость описанного имущества составила 110,3 млн рублей
Конкурсный управляющий ГУП Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление» выставил на открытый аукцион фрезерно-роторный снегоочиститель ZAUGG ROLBA R 1500. Начальная цена лота №98 — 15,413 млн руб., шаг торгов — 770,65 тыс. руб. Заявки принимают с 16 ноября 2026 года по 13 января 2027 года; аукцион назначен на 21 января. Такие условия указаны в сообщении о продаже на Федресурсе.
Цена снегоочистителя совпадает с его оценочной стоимостью. По опубликованным 27 октября результатам оценки всего имущества предприятия, техника ZAUGG ROLBA R 1500 стала самой дорогой позицией: ее оценили в 15,41 млн руб. Общая стоимость описанного имущества составила 110,3 млн руб. В перечень вошли 74 единицы дорожной и специализированной техники и автотранспорта, в том числе более 50 комбинированных дорожных машин на шасси КамАЗа, VOLVO и SCANIA. Отчет оценщиков прошел экспертизу МТУ Росимущества.
Снегоочиститель находится в Сочи, в селе Волковка, на Космической улице, 112. Организатор также предлагает осматривать имущество, переданное на хранение или в аренду, по предварительной записи. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения предложения управляющего, а оплатить покупку — в течение 30 календарных дней после подписания договора.
Продажа проходит в рамках конкурсного производства ГУП. Арбитражный суд Краснодарского края признал предприятие банкротом 28 апреля 2026 года. Апелляция оставила это решение в силе. По данным постановления Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, реестр требований кредиторов третьей очереди на 19 марта составлял 80,66 млн руб.; еще 580,72 млн руб. требований, заявленных с пропуском срока, суду предстояло рассмотреть в следующей процедуре. Конкурсное производство позволяет управляющему продавать имущество должника и формировать конкурсную массу для расчетов с кредиторами.
Дело о банкротстве началось после заявления подрядчика ООО «Маркер». Компания требовала погасить долг за работы по нанесению дорожной разметки в Сочи, выполненные в 2020 году. По сообщениям СМИ, задолженность составляла около 24 млн руб.; судебное взыскание в 2021 году не привело к оплате. Позднее арбитражный суд взыскал с АО «Фирма “Сочинеруд”» 24,7 млн руб. в пользу конкурсной массы ДРСУ в связи с недействительностью сделки.
ДРСУ обслуживало дорожную сеть Сочи и работало на рынке с 1994 года. В 2025 году его выручка достигла 615 млн руб., однако чистая прибыль составила лишь 285 тыс. руб., следует из данных, ранее приведенных «Ъ-Сочи». Теперь продажа техники, включая снегоочиститель, должна пополнить конкурсную массу предприятия. Итоги аукциона по лоту №98 подведут в день окончания торгов.