Эксперты говорят, что во время распродажи 11.11 в 2026 году россияне чаще совершали покупки, выбирали более доступные позиции и активнее пользовались скидками. В Краснодарском крае в сравнении с аналогичной распродажей прошлого года оборот онлайн-площадок, продающих одежду для всей семьи, вырос на 50%, количество покупок — на 17%, а средний чек — на 28%, до 13 358 руб. Оборот в категории женской одежды вырос на 85%, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 13 773 руб.