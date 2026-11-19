На Кубани средний чек онлайн-покупки на распродаже 11.11 упал на 8% год к году
Во время распродаж 11.11 оборот онлайн-магазинов в Краснодарском крае вырос на 4%, а количество оплат — на 13% по сравнению с 11 ноября 2025 года. При этом средний чек покупки снизился на 8%, до 1 925 руб. Такие данные ЮKassa предоставили «Ъ-Кубань» аналитики финтех-компании ЮMoney.
Эксперты говорят, что во время распродажи 11.11 в 2026 году россияне чаще совершали покупки, выбирали более доступные позиции и активнее пользовались скидками. В Краснодарском крае в сравнении с аналогичной распродажей прошлого года оборот онлайн-площадок, продающих одежду для всей семьи, вырос на 50%, количество покупок — на 17%, а средний чек — на 28%, до 13 358 руб. Оборот в категории женской одежды вырос на 85%, как и число оплат, а средний чек не изменился и составил 13 773 руб.
«Спортивное направление разделилось на два сценария. В спорттоварах оборот вырос на 50%, число оплат — на 59%, средний чек снизился на 5%, до 11 211 руб. В одежде для активного отдыха и спорта средний чек, напротив, вырос на 30%, до 12 043 руб., при увеличении оборота на 77% и числа оплат на 36%. Судя по всему, за экипировкой для зимнего сезона покупатели идут с конкретной целью и выбирают более дорогие модели»,— рассказали аналитики ЮMoney.
Кроме того, в распродажу 11 ноября жители Кубани активно покупали детские товары и игрушки: оборот в этой категории вырос на 46%, число оплат — на 4%, а средний чек — на 40% и составил 9 192 руб.
Распродажа 11 ноября охватила и офлайн, в частности рынок услуг. В Краснодарском крае оборот в сегменте спа-услуг во время акций 11.11 вырос в три раза год к году, число оплат — на 28%, средний чек — в 2,5 раза, до 6 083 руб.
Заметно увеличилась и активность в сфере поездок. Оборот в сегменте автобусных перевозок вырос на 62%, число оплат — на 31%, средний чек — на 23%, до 1 132 руб.
Оборот фотостудий увеличился на 66%, число оплат — на 85%, средний чек снизился на 11%, до 1 770 руб. А оборот на сайтах знакомств вырос на 34%, оплат стало больше на 89%, а средний чек составил 354 руб. (-29%).
В сегменте быстрого питания оборот вырос на 29%, число оплат — на 24%, а средний чек вырос на 4%, до 1 177 руб.
Распродажа 11.11 в России охватывает практически все сферы потребления.
«Для бизнеса это сигнал: 11 ноября все больше становится полноценным сезонным событием для всех площадок. Учитывая, что впереди „черная пятница“ и предновогодний сезон, первая ноябрьская акция, вероятно, будет задавать тон всему периоду распродаж»,— прокомментировал руководитель отдела продаж ЮKassa Никита Цой.