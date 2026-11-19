Новороссийская лаборатория оценила качество кубанской пшеницы нового урожая
Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» подтвердил соответствие требованиям к продовольственному зерну 81,73% проверенной пшеницы урожая 2026 года. Предварительные результаты государственного мониторинга специалисты представили на международной выставке «ЮГАГРО-2026» в Краснодаре, сообщает пресс-служба филиала.
Лаборатории исследовали пробы партий пшеницы общей массой 8,5 млн тонн. Специалисты оценили потребительские свойства и показатели безопасности более 11,5 тыс. проб, выполнив свыше 219 тыс. испытаний. Проверяли содержание белка, количество и качество клейковины, число падения, стекловидность, влажность, а также зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов. Согласно требованиям ГОСТ 9353-2016, 81,73% проверенного зерна соответствует нормативам продовольственной пшеницы третьего и четвертого классов.
Государственный мониторинг в Краснодарском крае продлили до 30 ноября с учетом текущих логистических и организационных условий работы.
Выставка «ЮГАГРО-2026» проходит в Краснодаре с 17 по 20 ноября. В ней участвуют более 600 производителей и поставщиков из 77 регионов России, а также из Беларуси, Бразилии, Индии, Китая и Турции.