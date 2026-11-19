В Ярославле прошел фестиваль «Читаем и говорим по-русски»
18 ноября в Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского завершился межрегиональный фестиваль-лаборатория «Читаем и говорим по-русски». Об этом сообщили в ЯГПУ.
В заключительных мероприятиях 17–18 ноября участвовали представители вузов шести регионов — Москвы, Алтайского края, Татарстана, Чувашии, Нижегородской и Ярославской областей. В программу вошли мастер-классы и финал межрегиональной лиги риторических клубов «Сила слова». Для финалистов организаторы предусмотрели задания на публичное выступление и аргументацию в дискуссии.
В программу также включили награждение победителей конкурса «Книга, которую я посоветовал бы другу». Школьники рассказывали, какие произведения они выбрали для сверстников и почему.
«Идея проекта предельно проста: предложить молодым людям рассказать о книгах, которые произвели на них впечатление и повлияли на их взгляды. За год к инициативе присоединились тысячи школьников, студентов и педагогов. Особенно важно, что большинство участников обращаются к произведениям отечественной литературы. Сегодня мы видим, что предложенный нашими студентами формат оказался востребованным далеко за пределами университета и стал основой для большой просветительской работы»,— отметил ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.