«Идея проекта предельно проста: предложить молодым людям рассказать о книгах, которые произвели на них впечатление и повлияли на их взгляды. За год к инициативе присоединились тысячи школьников, студентов и педагогов. Особенно важно, что большинство участников обращаются к произведениям отечественной литературы. Сегодня мы видим, что предложенный нашими студентами формат оказался востребованным далеко за пределами университета и стал основой для большой просветительской работы»,— отметил ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Михаил Груздев.