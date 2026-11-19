Кубанскую пшеницу проверили на соответствие требованиям к продовольственному зерну
Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» представил предварительные результаты государственного мониторинга зерна на выставке «ЮГАГРО-2026» в Краснодаре. Специалисты исследовали пробы партий пшеницы общей массой 8,5 млн тонн. Из проверенного зерна 81,73% соответствует требованиям к продовольственной пшенице третьего и четвертого классов, сообщает пресс-служба филиала.
Лаборатории оценили потребительские свойства и показатели безопасности более 11,5 тыс. проб, выполнив свыше 219 тыс. испытаний. В частности, специалисты проверяли содержание белка, количество и качество клейковины, стекловидность, влажность, а также зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов.
Государственный мониторинг зерна в Краснодарском крае продлили до 30 ноября. Это решение приняли для поддержки сельхозпроизводителей с учетом текущих логистических и организационных условий работы, сообщила директор Новороссийского филиала ЦОК АПК Лилия Кугушева.
Выставка «ЮГАГРО-2026» проходит в Краснодаре с 17 по 20 ноября. В ней участвуют более 600 производителей и поставщиков из 77 регионов России, а также из Беларуси, Бразилии, Индии, Китая и Турции.