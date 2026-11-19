Стороны также обсудили экологическую обстановку в регионе. Так, в прошлом году в ЯНАО ликвидировали 124 свалки: была расчищена площадь более 106 га, вывезено около 57 тыс. куб. м отходов. В этом году в округе прошло около 1 тыс. мероприятий по уборке территорий за счет бюджета региона и силами волонтеров. Более 10 тыс. участников акции «Вода России» провели 176 мероприятий, очистили свыше 100 км береговой линии рек и озер, собрали почти 813 куб. м мусора. Особое внимание на встрече уделили расчистке озера Ханто в Ноябрьске. Ожидается, что в 2027-2030 годах в результате работ емкость озера увеличится на треть, приведут в порядок порядка 6 км береговой линии.