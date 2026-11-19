С 2025 года из космоса выявили 150 нарушений при рубке леса и на карьерах в ЯНАО
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с помощью снимков из космоса с начала 2025 года выявили более 150 случаев незаконной рубки леса и нарушений при разработке карьеров. Об этом губернатор Дмитрий Артюхов рассказал главе Минприроды РФ Александру Козлову на встрече в Москве, сообщили в правительстве региона.
Уникальный для российской Арктики проект мониторинга природной среды с использованием дистанционного зондирования Земли реализуется на Ямале второй год. Для оперативного анализа больших площадей территории округа используются актуальные космоснимки. В 2026 году в работу сервиса внедряют машинное зрение и алгоритмы по поиску и обнаружению вероятных нарушений, тестируется ИИ-модуль.
Стороны также обсудили экологическую обстановку в регионе. Так, в прошлом году в ЯНАО ликвидировали 124 свалки: была расчищена площадь более 106 га, вывезено около 57 тыс. куб. м отходов. В этом году в округе прошло около 1 тыс. мероприятий по уборке территорий за счет бюджета региона и силами волонтеров. Более 10 тыс. участников акции «Вода России» провели 176 мероприятий, очистили свыше 100 км береговой линии рек и озер, собрали почти 813 куб. м мусора. Особое внимание на встрече уделили расчистке озера Ханто в Ноябрьске. Ожидается, что в 2027-2030 годах в результате работ емкость озера увеличится на треть, приведут в порядок порядка 6 км береговой линии.
«Выявляем и ликвидируем несанкционированные свалки, рубки леса, создаем особо охраняемые природные территории для защиты уникальных видов растений и животных. Ситуация в природном заказнике "Тиутей-Яхинский" — лучшее подтверждение тому, что наши усилия эффективны. Каждую осень самое большое материковое лежбище краснокнижных моржей продолжает наполняться млекопитающими — оно находится совсем рядом с промышленными объектами. Это гармонии природы и человека на Ямале»,— добавил Дмитрий Артюхов.