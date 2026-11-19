ЖК «Режиссер» — два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, объединившие в себе черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса позволит жителям пользоваться необходимыми услугами, не выходя из дома. Соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками также делает локацию удобной для жизни. В 2023 году ЖК «Режиссер» стал победителем в номинации «Региональный объект № 1» девелоперской премии «Рекорды рынка недвижимости».