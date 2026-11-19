Более 600 семей в Краснодаре отметят новоселье
Девелопер AVA завершил строительство третьего литера ЖК «Режиссер». В ближайшее время будут объявлены даты выдачи ключей.
Осмотр квартир, выдача ключей и подписание документов будут организованы с помощью электронной записи. Для удобства дольщиков весь процесс оформления документов будет проходить на территории комплекса.
ЖК «Режиссер» — два дома комфорт-класса в деловой части Краснодара, объединившие в себе черты современного функционального жилья. Торговая и офисная инфраструктура на первых этажах жилого комплекса позволит жителям пользоваться необходимыми услугами, не выходя из дома. Соседство с крупными торговыми центрами, детскими садами, школами, спортзалами и парками также делает локацию удобной для жизни. В 2023 году ЖК «Режиссер» стал победителем в номинации «Региональный объект № 1» девелоперской премии «Рекорды рынка недвижимости».
«Вектор развития девелопмента в настоящее время направлен на создание проектов с развитой инфраструктурой, удовлетворение сервисных предпочтений жителей. В жилом комплексе удобный трехуровневый паркинг, зоны благоустройства разделены по уровням, что особенно важно — детские площадки полностью изолированы от проезда автомобилей. Жилой комплекс „Режиссер“ воплощает в себе все идеи современного подхода к строительству жилых комплексов», — отметила коммерческий директор AVA Елена Карагезова.
Руководство генерального подрядчика поздравляет дольщиков с завершением строительства!
Девелопер AVA входит в топ-10 застройщиков Краснодарского края и обладает наивысшим рейтингом устойчивости согласно данным ЕРЗ. В текущем году AVA передала дольщикам более 1 800 объектов недвижимости в Краснодаре — в жилых комплексах «Смородина» и «Небо». В Сочи девелопер передал ключи от квартир первой очереди ЖК «Горный квартал», а также завершил строительство ЖК «Кислород».
https://avadom.ru
ЖК «Режиссер». ООО «СЗ «ТЕЛЕКОМСТРОЙ». ИНН 7708794240. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47324
Erid:F7NfYUJCUneVfSP3Nx5n
ЖК «Горный квартал». ООО «СЗ «БИЗНЕСПРОЕКТ». ИНН 2312264725. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/68213
Erid: F7NfYUJCUneVfSP3Nx5k
ЖК «Смородина» ООО «СЗ «СМОРОДИНА». ИНН 2312316236. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/55012
Erid: F7NfYUJCUneVfSP3Nx5m
ЖК «Кислород» и ЖК «Небо» введен в эксплуатацию. Бренд AVA
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ЖК «Режиссер». ООО «СЗ «ТЕЛЕКОМСТРОЙ». ИНН 7708794240. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/47324
Erid:F7NfYUJCUneVfSP3Nx5n
ЖК «Горный квартал». ООО «СЗ «БИЗНЕСПРОЕКТ». ИНН 2312264725. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/68213
Erid: F7NfYUJCUneVfSP3Nx5k
ЖК «Смородина» ООО «СЗ «СМОРОДИНА». ИНН 2312316236. Бренд AVA.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/55012
Erid: F7NfYUJCUneVfSP3Nx5m
ЖК «Кислород» и ЖК «Небо» введен в эксплуатацию. Бренд AVA
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