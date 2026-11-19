По расчетам муниципалитета, повышение ставки позволит привлечь дополнительно 47 млн руб. в 2027 году. Важно отметить, что эта сумма учитывается с ограничением, согласно которому рост платежа по этому налогу не может превышать 10% в год (ст. 8.1 ст. 308 НК РФ). Для сравнения, в 2024-м сборы по некоммерческой недвижимости составили 252,3 млн руб., в 2025-м — 293,8 млн руб., в 2026-м (по плану) — 335,5 млн руб.