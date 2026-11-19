Гордума Ижевска решила вдвое повысить ставку по налогу на имущество физлиц
Ежегодная индексация платежа составит 10%
Депутаты гордумы Ижевска приняли решение о повышении ставки по налогу на имущество физлиц в отношении жилых домов, квартир, гаражей и других объектов некоммерческой недвижимости с 0,15—0,165 до 0,3%. «За» проголосовал 21 народный избранник, «Против» — 4, «Воздержались» — 5.
«Ставка будет применяться с 2027 года. Население начнет получать платежи с 2028-го. Индексация составит 10% относительно действующего жилья. Ориентировочно к новой ставке будем двигаться лет восемь»,— сказал на утренней сессии начальник управления экономики администрации города Евгений Леонтьев, отвечая на вопрос депутата Кирилла Чечина («Единая Россия»).
«Слово “ориентировочно” все-таки к математике имеет условное отношение»,— отметил господин Чечин. Тогда Евгений Леонтьев разъяснил, что платеж достигнет искомой ставки 0,3% через девять лет.
Прокомментировать повышение налога решил и депутат Иван Гвоздак (КПРФ), но его микрофон оказался не включен. «Вроде все проверяли»,— сказал председатель муниципального парламента Любовь Зайцева. Иван Гвоздак выступил с места: разобрать его слова не удалось. Ранее он выступал против инициативы, считая «недопустимым» повышать налоговую нагрузку на рядовых граждан в «условиях беспрецедентных экономических трудностей».
Напомним, сейчас по объектам некоммерческой недвижимости действуют дифференцированные ставки: 0,15% — при кадастровой стоимости до 2 млн руб., 0,165% — свыше этой суммы. По коммерческим зданиям ставки сохраняются в диапазоне 1,2—2,5%, по прочим — 0,5%, по объектам незавершенного строительства — 0,3%. Таким образом администрация намерена повысить налоговые поступления в бюджет города.
По расчетам муниципалитета, повышение ставки позволит привлечь дополнительно 47 млн руб. в 2027 году. Важно отметить, что эта сумма учитывается с ограничением, согласно которому рост платежа по этому налогу не может превышать 10% в год (ст. 8.1 ст. 308 НК РФ). Для сравнения, в 2024-м сборы по некоммерческой недвижимости составили 252,3 млн руб., в 2025-м — 293,8 млн руб., в 2026-м (по плану) — 335,5 млн руб.