В Ярославле полиция установила совершившего акт вандализма на площади Юности
В Ярославле полицейские установили личность мужчины, который нанес аэрозольной краской надпись на лавку на недавно благоустроенной площади Юности 11 ноября. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Инцидент произошел на площади Юности. Действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения.
В ходе проверки участковые установили, что надпись нанес 40-летний житель Ленинского района Ярославля, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. По данным полиции, мужчина находился в состоянии опьянения. Он раскаялся в содеянном, однако объяснить причины своего поступка не смог.
Ущерб оценен примерно в 25 тыс. руб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
UPD: После рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.