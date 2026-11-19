В ходе проверки участковые установили, что надпись нанес 40-летний житель Ленинского района Ярославля, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. По данным полиции, мужчина находился в состоянии опьянения. Он раскаялся в содеянном, однако объяснить причины своего поступка не смог.