Электроэнергии, поступающей в Севастополь, сейчас недостаточно для подачи по графикам. Без света частично остались потребители Гагаринского и Ленинского районов, центральная часть города и Северная сторона. При этом на социально значимых объектах электроэнергия есть — она поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.