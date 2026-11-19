Режим ограничения электроснабжения ввели в Севастополе
В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. По команде ЧРДУ уменьшена мощность. Об этом сообщает пресс-служба ведущего электросетевого предприятия города «Севастопольэнерго».
Электроэнергии, поступающей в Севастополь, сейчас недостаточно для подачи по графикам. Без света частично остались потребители Гагаринского и Ленинского районов, центральная часть города и Северная сторона. При этом на социально значимых объектах электроэнергия есть — она поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
Отмечается, что при появлении конкретной информации о ситуации, сроках и порядке возвращения к графикам жителям Севастополя сообщат дополнительно.