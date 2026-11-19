Во время проверки специалисты провели рентген транспортного средства, следовавшего из Казахстана в Екатеринбург. Согласно сертификату, в грузовике должно было быть 7 т помело и 13 т винограда, однако исследование показало, что в кузове также находится несколько тонн груш. Инспекторы вынесли предписание о возврате. Машину отправили на территорию соседнего государства.