Мэрия Ижевска намерена вдвое увеличить ставку по налогу на имущество физлиц
Она вырастет с 0,5—0,165 до 0,3%
Ставка по налогу на имущество физлиц в Ижевске в отношении жилых домов, квартир, гаражей и других объектов некоммерческой недвижимости вырастет вдвое — до 0,3%. «Ъ-Удмуртия» ознакомился с проектом решения, который депутаты гордумы рассмотрят на утренней сессии.
Сейчас по объектам некоммерческой недвижимости действуют дифференцированные ставки: 0,15% — при кадастровой стоимости до 2 млн руб., 0,165% — свыше этой суммы. По коммерческим зданиям ставки сохраняются в диапазоне 1,2—2,5%, по прочим — 0,5%, по объектам незавершенного строительства — 0,3%.
Таким образом администрация намерена повысить налоговые поступления в бюджет города. По расчетам муниципалитета, повышение ставки позволит привлечь дополнительно 47 млн руб. в 2027 году. Важно отметить, что эта сумма учитывается с ограничением, согласно которому рост платежа по этому налогу не может превышать 10% в год (ст. 8.1 ст. 308 НК РФ).
Для сравнения, в 2024-м сборы по некоммерческой недвижимости составили 252,3 млн руб., в 2025-м — 293,8 млн руб., в 2026-м (по плану) — 335,5 млн руб.