Таким образом администрация намерена повысить налоговые поступления в бюджет города. По расчетам муниципалитета, повышение ставки позволит привлечь дополнительно 47 млн руб. в 2027 году. Важно отметить, что эта сумма учитывается с ограничением, согласно которому рост платежа по этому налогу не может превышать 10% в год (ст. 8.1 ст. 308 НК РФ).