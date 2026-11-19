В тот же период в Ставрополе продолжают реконструкцию улицы Ландшафтной. Работы идут на участке длиной около 1,7 км — от Черниговской улицы до Доваторцев. Сейчас там прокладывают дождевую канализацию и готовят основание дороги; проект также предусматривает две полосы движения, тротуары, велодорожку, освещение, остановки и разворотную площадку для общественного транспорта. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. По данным городской администрации, в 2026 году комплексный ремонт завершили на пяти дорожных участках общей протяженностью более 9 км.