В Ставрополе завершили ремонт Киринского моста
Ремонт начали 15 октября
18 ноября в Ставрополе открыли для движения обе полосы Киринского моста на пересечении улицы Лермонтова и переулка Крупской. Дорожники заменили элементы деформационного шва, восстановили асфальтовое покрытие и нанесли разметку. О завершении работ сообщил глава города Иван Ульянченко.
Ремонт начали 15 октября. По первоначальному плану ограничения должны были действовать до 15 ноября: транспорт пропускали по одной полосе, поочередно перекрывая участки моста. 5 ноября мэр сообщал, что рабочие демонтируют изношенные детали и устанавливают новые с армированием и бетонированием. На отдельных отремонтированных участках к тому времени уже уложили асфальт. Город рассчитывал закончить работы до конца месяца при благоприятной погоде; фактически движение восстановили раньше этого срока.
Деформационный шов позволяет мосту компенсировать температурные изменения и перемещения конструкции. Город объяснял ремонт необходимостью предупредить разрушение сооружения и дорожного полотна. Власти также указывали на высокую интенсивность движения на мосту.
После ремонта город планирует установить вдоль обеих сторон моста ограждения между тротуарами и проезжей частью. По словам мэра, этого просили жители. На 18 ноября администрация уже закупала материалы. В опубликованной закупке указаны изготовление и монтаж металлических пешеходных ограждений, начальная цена — 3,12 млн руб., срок исполнения — до 31 декабря 2026 года. Это соответствует плану установить ограждения до конца года.
В тот же период в Ставрополе продолжают реконструкцию улицы Ландшафтной. Работы идут на участке длиной около 1,7 км — от Черниговской улицы до Доваторцев. Сейчас там прокладывают дождевую канализацию и готовят основание дороги; проект также предусматривает две полосы движения, тротуары, велодорожку, освещение, остановки и разворотную площадку для общественного транспорта. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. По данным городской администрации, в 2026 году комплексный ремонт завершили на пяти дорожных участках общей протяженностью более 9 км.