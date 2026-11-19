Инспекция рассматривает ситуацию с точки зрения правил предоставления коммунальных услуг. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению правительства № 354 допускает перерыв подачи холодной воды не более чем на восемь часов суммарно в месяц и не более четырех часов подряд; при аварии на централизованных сетях действует отдельный предел — 24 часа. За превышение норматива плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимой продолжительности. Поэтому требование Госжилинспекции касается перерасчета за часы превышения, а не автоматического возврата платы за все часы запланированных работ. Конкретную сумму для каждого абонента определят с учетом продолжительности перебоя и применимых норм.