Госжилинспекция потребовала пересчитать плату за воду в Махачкале
Госжилинспекция Дагестана потребовала от АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» пересчитать плату жителям Махачкалы за холодную воду, подачу которой ограничивали 14 и 15 ноября. Оператор должен сообщить инспекции о принятых мерах до 27 ноября, сообщает официальный телеграм-канал Госжилинспекции РД.
Отключение заранее объяснили работами на Миатлинской ГЭС. По информации «РусГидро», специалисты обследовали водолазным способом аварийно-ремонтный затвор № 2 в шахте уравнительного резервуара. На время работ остановили три магистральных водовода: с 08:00 до 18:00 14 ноября и с 08:00 до 18:00 15 ноября. Оператор предупреждал, что в районах города упадет давление и возможны перебои, а для заполнения трубопроводов и восстановления подачи после работ понадобится не менее суток. Жителей просили запастись водой.
Однако фактическое восстановление затянулось дольше заявленного срока. Утром 16 ноября исполнительный директор Махачкалинского горводоканала Рустам Раджабов сообщил, что вода по Миатлинским водоводам снова поступает с 07:00. Горводоканал заполнял резервуары, проверял качество воды и готовил сеть к подаче ресурса. По прогнозу предприятия, к полудню водоснабжение должно было вернуться в большую часть города, а полностью стабилизироваться — к концу дня.
Масштаб перебоев вызвал недовольство горожан. Жители жаловались на отсутствие полноценной информации о затронутых адресах и недостаточное количество водовозов. Оператор указал адреса нескольких улиц и сообщил об организации подвоза воды лишь 15 ноября.
Инспекция рассматривает ситуацию с точки зрения правил предоставления коммунальных услуг. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению правительства № 354 допускает перерыв подачи холодной воды не более чем на восемь часов суммарно в месяц и не более четырех часов подряд; при аварии на централизованных сетях действует отдельный предел — 24 часа. За превышение норматива плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимой продолжительности. Поэтому требование Госжилинспекции касается перерасчета за часы превышения, а не автоматического возврата платы за все часы запланированных работ. Конкретную сумму для каждого абонента определят с учетом продолжительности перебоя и применимых норм.