В массовом ДТП в Когалыме погиб человек и пострадали трое
В Когалыме вечером 21 ноября произошло массовое ДТП, в результате которого погиб человек и пострадали еще трое, сообщили в Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Около 21:00 на улице Дружбы народов столкнулись Volkswagen, Renault, Kaiyi E5 и Ford. Три человека три человека получили травмы и были госпитализированы, 25-летняя пассажирка Renault скончалась до приезда медиков.
Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.