ДНР готова принять транспортные потоки с Крымского моста
Донецкая народная республика готова принимать дополнительные транспортные потоки в случае нарушения логистики на южном направлении. Регион уже имеет опыт изменения маршрутов движения автомобилей и грузов из-за боевых действий и готов оперативно реагировать на возникновение заторов. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
По его словам, в республике определили опорную сеть автомобильных дорог, которая обеспечивает перемещение пассажиров и грузов между соседними регионами. Она интегрирована в общероссийскую транспортную систему.
Господин Бондаренко отметил, что опыт перестройки логистики регион получает с 2014 года. В зависимости от обстановки на линии боевого соприкосновения власти корректируют движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. По словам министра, это позволяет перераспределять потоки при изменении доступности отдельных маршрутов.
Заявление прозвучало на фоне атак на Крымский мост 16 и 17 ноября. В результате происшествий конструкция получила повреждения, движение автомобильного и железнодорожного транспорта временно приостанавливалось. Позднее железнодорожное сообщение восстановили. По информации Минтранса РФ, специалисты оценивают ущерб, пострадавших, по предварительным данным, нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о террористическом акте.