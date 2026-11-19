Господин Бондаренко отметил, что опыт перестройки логистики регион получает с 2014 года. В зависимости от обстановки на линии боевого соприкосновения власти корректируют движение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. По словам министра, это позволяет перераспределять потоки при изменении доступности отдельных маршрутов.