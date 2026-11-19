Около 50 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии
В Краснодаре 19 ноября запланировано отключение электроэнергии почти на 50 улицах, переулках и проездах. Ограничения будут действовать в разное время — с 08:00 до 17:00. Об этом сообщает ЕДДС города.
С 08:00 до 17:00 электричества не будет на улицах Академической, Аляскинской, Баканской, Безлесной, Бестужевской, Богатырской, Витебской, Днестровской, Жлобы, Комарова, Коронной, Котовского, Кругликовской, Окружной, Передовой, Покровской, Рылеева, Северной, Севастопольской, Степной, Таежной, Угловой, Целинной, Чилимской, Читинской, Камвольной, Сормовской, Онежской, Комсомольской, Крупской, Демченко, Урожайной и Кирова, а также в Днестровском и Кубанском переулках.
С 09:00 до 13:00 отключения затронут улицы Красную и Карасунскую. С 09:00 до 16:00 электричества не будет на улицах Уральской и Новороссийской.
С 13:00 до 17:00 ограничения введут на улицах Гоголя, Головатого, Каляева, Северной, Трубилина и Урицкого, а также на проезде Каляева, 1-й и 2-й Линиях.
Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.