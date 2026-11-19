Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли чемпиона Суперлиги
Матч с московским «Динамо» завершился со счетом 3:1
«Локомотив» обыграл действующего чемпиона России по волейболу — московское «Динамо». Матч лидеров нынешнего первенства Суперлиги прошел на «Локомотив Арене» 18 ноября.
Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19). Самым результативным в их составе стал Раджаб (20 очков, включая три эйса). Победа позволила новосибирцам единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата с 21 очком. На два очка железнодорожники опережают санкт-петербургский «Зенит».
Кемеровский «Кузбасс» после победы над МГТУ со счетом 3:0 вышел на четвертое место. Красноярский «Енисей» также на домашней арене обыграл новоуренгойский клуб «Факел Ямал» (3:2).