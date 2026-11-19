Игра закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (25:21, 25:21, 22:25, 25:19). Самым результативным в их составе стал Раджаб (20 очков, включая три эйса). Победа позволила новосибирцам единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата с 21 очком. На два очка железнодорожники опережают санкт-петербургский «Зенит».